На смену жаре ненадолго придут ливни

В среду днем погоду в Литве обусловит антициклон, который установится над Восточной Литвой, поэтому будет жарко.

Ожидается небольшая облачность, будет солнечно, только на западе облаков будет больше. После обеда на западе возможны небольшие ливневые дожди, местами с грозами. Днем будет 28-32, на западе 26-27 градусов тепла.

В четверг с запада придет атмосферный фронт. Ночью больше облаков будет на западе и на севере Литвы, там местами пройдут дожди с грозами. На юго-востоке будет сухо. Ночь будет душной и теплой, 15-20 градусов.

В четверг днем облачность будет переменной, вечером пройдут небольшие ливневые дожди. Воздух прогреется до 27-32 градусов.

В пятницу местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью будет 15-20, днем 26-31 градус.

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