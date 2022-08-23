В Каунасе автомобиль сбил двухлетнего ребенка

Во вторник утром в Каунасе, на ул. Й.Жемгулё, автомобиль сбил выбежавшего на дорогу двухлетнего ребенка. По словам очевидцев, малыш оказался под другим автомобилем, его оттуда вызволили находившиеся рядом люди.

"Вторник. 11.20 ч. Жителей ул. Й.Жемгулё разбудили не только крики, но и съехавшиеся полиция и скорая. Молодой человек сбил двухлетнего ребенка", – сообщила в редакцию kaunas.kasvyksta.lt читательница.

По ее словам, после удара ребенок оказался под другим автомобилем. Водитель утверждал, что ехал медленно.

"После удара ребенок оказался под другой машиной. Собравшиеся кричали, как ты носишься? А молодой человек ответил: "Я не несся, я ехал на скорости 60 км/ч", – сказала женщина, заметив, что мать ребенка появилась на месте происшествия не сразу.

"В то время прибежала мать ребенка. Вызвали врачей, полицию. В это время собралось много людей, они столкнули автомобиль, под которым оказался ребенок. Пострадавшего увезли в больницу", – рассказала женщина.

Она вопрошала - как такой маленький ребенок без взрослых оказался на улице.

"Искренне скажу, таких ужасов видеть не доводилось, как бедного малыша вытаскивали из когтей смерти. Но возникает вопрос, как двухлетний ребенок оказался посреди улицы? Где была его мать? Почему ее не было рядом?" – вопрошала женщина.

Представитель полиции Реда Зараускене сказала порталу Kas vyksta Kaune, что в 11.20 ч. водитель 2001 г.р. автомобиля Ford сбил выбежавшего на дорогу ребенка 2019 г.р.

Пострадавший доставлен в больницу. Водитель был трезвым.

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