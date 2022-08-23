Еврокомиссар от Литвы: визовые ограничения вынудят россиян интересоваться войной в Украине

Визовые ограничения для граждан России вынудят их поинтересоваться, что армия страны делает в Украине, где уже полгода идет война, заявил еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

"По моему личному мнению, туристические визы, ограничение на их выдачу было бы действенной мерой, чтобы вынудить граждан России поинтересоваться всё же, что делает их армия в Украине и какие жестокие военные преступления там совершает", - во вторник заявил Синкявичюс журналистам.

Он отметил, что об отмене туристических виз для россиян шла речь и на встрече с президентом.

"Мы обсудили, какая ситуация и какие настроения. Мы говорили, что нужна единая позиция тех стран, которые уже приняли решение, по поводу формата этого запрета, так как сегодня много разных теорий - от полного запрета до туристических виз. Здесь нужно согласие", - полагает Синкявичюс.

После вторжения кремлевских сил в Украину, Литва была одной из первых стран ЕС, ограничивших выдачу гражданам России шенгенских и национальных виз. Похожие решения приняли Латвия и Эстония.

Таллинн пошел еще дальше: в страну не будут впускать российских туристов, имеющих выданные Эстонией шенгенские визы.

Чехия также заявила, что запрет на выдачу виз российским гражданам может быть включен в санкционный пакет в отношении Москвы.

Однако с таким решением не согласился Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вторжение в Украину "не является войной народа России, это - война Путина".

На встрече также обсуждались предложения Еврокомиссии по экономии энергоресурсов, цены и увеличение энергомощности, помощь Украине.

Говоря о визах, Синкявичюс заявил, что "нет ничего невозможного", но нужно много работы и переговоров для выработки общей позиции, а сейчас дискуссия об этом только начинается.

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