Вице-мэр: отопление в Вильнюсе в этом сезоне может быть дешевле, чем в прошлом

ELTA ; Игнас Добровольскас , ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, что сейчас отопление газом по стоимости можно сравнить с отоплением с использованием денежных купюр. Поэтому Вильнюс рассматривает возможность отопления мазутом. По словам мэра, возможно, благодаря этому счета будут даже меньше, чем прошлогодние.

"Если в прошлом году в такое время, летом, цена была около 29 евро за МВт газа, то сейчас - 270 евро. Такие неадекватные цены, обусловленные войной в Украине и энергетическим шантажом российской диктатуры делают этот вид топлива непригодным для использования. В Вильнюсе во время отопительного сезона вместо газа, скорее всего, будут использовать мазут. Хочу отметить - это решение принято на один сезон, пять самых холодных месяцев, следующей осенью больше 90% отопления будем получать за счет возобновляющихся источников энергии - биотоплива и сжигания отходов", – сказал 23 августа Delfi Бенкунскас. Статьи по теме: Офис президента Литвы предлагает увеличить компенсации за электроэнергию в 1,5–2 раза Грядущий отопительный сезон может быть намного дороже: ударит по кошельку не только вильнюсцев "Цены на отопление ближайшей зимой, по нашим подсчетам, должны быть похожими на цены в прошлом сезоне, а может и немного ниже, возможно, вильнюсцы будут платить немного меньше, чем в прошлом сезоне", – прибавил он. Вице-мэр сказал, что газ полностью заменят мазутом, в Вильнюсе это около 50% всего топлива, остальная часть - биотопливо и сжигание отходов. "В процессе могут использовать до 2% газа, поскольку это технологически необходимо", – заметил Бенкунскас. Он заверил, что использование мазута не нанесет большого вреда окружающей среде и здоровью людей. Напомним, что в Вильнюсе опаздывают со строительство когенерационнойтеплоэлектростанции, поэтому большую часть отопления до сих пор получали за счет газа. Чтобы снизить цены, муниципалитет намерен временно заменить газ более дешевым мазутом. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!