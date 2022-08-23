Осенью в Литве могут подорожать услуги стоматологов

С сентября 2022 года все частные врачи-стоматологи в Литве должны подключиться к системе e.sveikatos и вносить информацию о предоставленных пациенту услугах. Врачи недовольны увеличением нагрузки и говорят о намерении поднять цены на услуги, сообщает LNK.

Часть стоматологов указывает информацию о предоставленных услугах и процедурах в картах больного, в систему e.sveikatа вводят только информацию необходимую для предоставления справок в школу или детский сад.

С сентября в систему должны будут вводить информацию обо всех пациентах.

Минздрав отмечает, что такие требования вводят для удобства пациентов. Если стоматологи не будут выполнять данное требование, их лишат лицензии.

"Если мы лечимся в одном городе, а летом, например, в отпуск приезжаем в другой, лечащий врач не будет ознакомлен с историей болезни, не будет знать, какие процедуры выполнены. Вот в системе e.sveikata будут все данные", – указал советник министра Томас Багдонас.

Стоматолог Гинтаре Щипоке вводит данные в систему e.sveikatа с июня, это касается детей.

"Это отнимает очень много времени. Я бы сказала, что самый большой минус - сбои в системе e.sveikata, подключаться к ней надо после каждого пациента заново. Я думаю, с сентября будет хаос", – сказала она.

Минздрав указал, что сбои в системе - не повод для отказа от нее.

Палата стоматологов также считает, что с сентября, когда к системе начнут подключаться все стоматологи, будут проблемы, но это не единственная проблема. Стоматологи ждут ответа на вопросы, какие данные надо вводить, и в какой форме.

Врачи говорят, что их ждет двойная работа, поскольку от бумажных историй болезни отказываться никто не планирует.

"Мы помним недавние события, когда была затоплена серверная (Центра реестра), и система не работала, поэтому, я думаю, отказ от бумажной истории - слишком смелое решение, так все данные могут исчезнуть", – сказал глава Вильнюсского отделения Палаты стоматологов Аустрида Герлякене.

Стоматологи сказали, что из-за нового правила пострадают пациенты.

"Вместо того, чтобы обсуждать с ними возможные осложнения, будущие визиты, придется заполнять данные в электронной системе или же выделять на визит больше времени - а это деньги, услуги могут подорожать", – сказала Щипоке.

Прохожие, с которыми говорил журналист LNK, одобряют такое требование.

"Так и человек сможет посмотреть в системе, что делали, ведь иногда долго не ходишь к врачу, все забывается", – сказала одна женщина.

"Что цены поднимут, это понятно. Их и без того все время повышают. Якобы у них работы прибавиться, но ведь все врачи в поликлиниках это делают", – прибавила она.

По данным Минздрава, такой порядок сделает эту сферу услуг прозрачнее.

"Если пациент пришел, должна быть информация о том, какую процедуру провели. Отследить будет легче", – сказал Багдонас.

Герлякене признала, что в этой сфере все бывает, но прозрачности стало больше.

"Бывают какие-то случаи, как и везде, ведь нельзя все время отвечать за всех, гарантировать, что все на 100% хорошо, но процесс идет", – сказала она.

В прошлом году Государственная налоговая инспекция (ГНИ) выделила этот сектор, как рискованный и провела больше 300 проверок: нарушения обнаружили в каждой третьей компании. Указывалось, что в бухгалтерии не учитывают наличные, которые берут у клиентов.

После проведенной проверки стоматологам пришлось заплатить еще 1 млн. евро налогов.

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