Глава МИД: если ЕС не запретит визы для россиян, Литва будет искать региональное решение

BNS ru.DELFI.lt

Если Евросоюз (ЕС) не договорится о невыдаче туристических виз россиянам, то официальные ведомства Литвы будут обсуждать возможность сделать это на региональном уровне, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"В первую очередь, мы будем стремиться к европейскому решению потому, что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. (...) Если такого не будет, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию", - после заседания Комитета по иностранным делам в Сейме заявил глава литовской дипломатии. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!