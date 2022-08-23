Премьер-министр Литвы: вопросы расчета за калининградский транзит не входят в компетенцию правительства

Министерство иностранных дел и Министерство транспорта не перекладывают ответственность за вопрос калининградского транзита друг на друга, так как есть вопросы, которые должно решать правительство и есть вопросы, которые решают экономические субъекты, то есть предприятия, пояснила премьер-министр Ингрида Шимоните. Она подчеркнула, что вопросы транзита не входят в компетенцию правительства.

"Вопросы расчетов не являются компетенцией правительства. Если финансовые учреждения решают не иметь коммерческих отношений и не обслуживать определенные операции, то это право этих предприятий принимать такие решения. Из России по репутационным соображениям ушли многие бизнесы, так как просто не хотели быть на этом рынке, а не потому, что были введены какие-то санкции", – сказала во вторник премьер радио ЛРТ.

"Если конкретный субъект отказывается иметь коммерческие отношения, то, может, его могут обслуживать какие-то другие субъекты, если никто из них не соглашается обслуживать, то в таком случае они и не могут происходить. Но правительство не может заставить финансовые учреждения обслуживать какую-то коммерческую деятельность", – добавила премьер.

По словам главы правительства, у Литвы в отношении транзита в Калининград есть единственное обязательство – обеспечение транзита пассажиров из России в Калининград.

"Единственное обязательство Литовского государства – это обязательство о транзите пассажиров по специальной схеме калининградского транзита. Ее можно расценивать как международное обязательство государства, так как это часть нашего вступления в Евросоюз и расчеты по этой схеме, по моим сведениям, производятся беспрепятственно", – сказала И. Шимоните.

"Калининградский транзит, охватывающий подсанкционные товары, предусмотренные в том или другом списке санкций, осуществляется с соблюдением установленных ограничений. Об этих ограничениях российской стороне сообщено", – подытожила премьр.

Как уже сообщала ЭЛЬТА, работающие в Литве коммерческие банки перед принятием решения об осуществлении платежей за транзит российских товаров, следующих в Калининград, прежде всего хотят получить подтверждение соответствующих ведомств страны, что такие транзакции будут считаться удовлетворением потребностей государства. Но требование такого подтверждения со стороны учреждений не предусмотрено законами, а больше связано с желанием бизнеса убедиться, что в случае их решения осуществлять особо рискованные платежи государство взяло бы на себя часть ответственности, подтвердила Ассоциация банков Литвы (АБЛ).

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