В Клайпеде пожилая женщина не отдала грабителю мобильный телефон подозреваемый был задержан

В Клайпеде вечером пьяный мужчина бил пенсионерку, но ему не удалось отнять у женщины мобильный телефон. Подозреваемый был задержан.

Клайпедская полиция сообщает, что на 73-летнюю женщину было совершено нападение 22 августа, в 22.00 ч. Около перекрестка ул. Могилёво и Бандужю незнакомый мужчина ударил пожилую женщину кулаком в лицо и пытался отнять у нее мобильный телефон Samsung Galaxy A51.

Портал Vakarų ekspresas сообщает, что, когда на место происшествия прибыли полицейские, подозреваемый уже лежал на асфальте лицом вниз.

Его задержал случайно проезжавший мимо клайпедчанин. Мужчина услышал крик о помощи и остановился.

Полиция задержала 46-летнего подозреваемого. Он был пьян (2,27 промилле).

Мужчина был задержан. Ведется расследование.

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