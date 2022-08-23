В Музее оккупации и борьбы за свободу - день открытых дверей

23 августа, когда отмечают Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма и День Балтийского пути, жители Литвы и гости нашей страны смогут бесплатно посетить Музей оккупации и борьбы за свободу (с 10 до 17 ч.). Посетители музея смогут увидеть выставку живущего в Чикаго (США) доктора медицинских наук, художника Аудрюса Плёплиса "Сибирские души", пишет madeinvilnius.lt.

23 августа – Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма и День Балтийского пути.

23 августа 1939 года был подписан пакт о ненападении между СССР и Германией, провели линию раздела Центральной и Восточной Европы.

23 августа 1989 г. литовский "Саюдис" вместе с эстонским и латвийским народными фронтами провели акцию "Балтийский путь", во время которой 2 млн. человек вышли, взялись за руки и составили живую цепь от Вильнюса до Таллина и потребовали независимости.

Адрес музея ул. Ауку, 2А, Вильнюс.

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