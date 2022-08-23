Глава конфедерации бизнеса: в ситуации энерговойны без помощи государства мы не победим

Литовские экспортеры рискуют утратить конкурентоспособность как на рынках Европейского Союза, так и на рынках третьих стран, если при таких высоких ценах на электроэнергию не дождутся помощи от государства, сказал президент Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Андрюс Романовскис.

По словам представителя бизнеса, цены на электроэнергию в Литве самые высокие в ЕС, а по сравнению с другими важным для экспорта регионами мира разница в ценах еще отчетливее.

"Экспортирующий бизнес вообще не может так быстро адаптироваться к такому изменению цен. Хотя и в странах Западной Европы высокие цены, мы являемся абсолютными рекордсменами, а если посмотреть не на государства ЕС, куда мы экспортируем, там цены ниже в разы, а мы должны продавать", – сказал А.Романовский агентству ЭЛЬТА.

"Это означает утраченные рынки. У нас абсолютная ситуация энергетической войны без помощи государства финансовыми инструментами мы не победим", – добавил он.

Эффективной помощью бизнесу А.Романовскис называет целевые субсидии, которые могли бы быть похожи на выплачивавшиеся наиболее пострадавшим от COVID-19 секторам во время пандемии.

"Нужны целевые субсидии, пандемия научила – анализируются наиболее энергоемкие секторы и тогда пытаешься смягчить это", – пояснил А.Романовскис, добавив, что государство успешно помогло бизнесу выдержать шок пандемии, показатели промышленности росли (были одними из лучших среди стран ЕС),

"На это мы надеемся и сейчас", – сказал руководитель ЛКБ.

Он подчеркнул, что в случае утраты Литвой экспортных рынков вернуть их предприятиям было бы сложно.

"А можем потерять из-за своей неконкурентоспособности. Поэтому цена субсидий, которой мы бы сохранили рынок, была бы значительно меньше той, которую мы бы заплатили, если бы лишились рынков. В конце концов все деньги экспорта ложатся в наш бюджет – это те же самые деньги бизнеса", – подчеркнул А.Романовскис.

Есть предприятия, для которых менее убыточно просто не работать

Касаясь влияния рекордных энергоцен на литовских производителей, А.Романовскисом отмстил, что есть общества, которым финансово более выгодно остановить свою деятельность.

"Есть предприятие, изготавливающее поликарбонат из пластика, различные кровли – но оно стоит полтора месяца. Так как для них производить убыточнее, чем не производить. А они были достаточно серьезным игроком в области экспорта в своем сегменте. Но не производят, совершенно", – проиллюстрировал представитель бизнеса важность помощи государства.

По словам А.Романовскиса, сейчас важность составляющей электроэнергии является "космической" при производстве любого продукта, хотя зима, когда из-за выросшего спроса на природный газ, прогнозируются еще более высокие цены на энергоресурсы, еще не началась.

Он подчеркнул, что если при таких обстоятельствах бизнес не дождется помощи, доходов лишится само государство.

"Поскольку бизнес не платит налоги, люди лишаются работы и т.д. Вероятно и наша надежда, что государство оценит это, и решит как в пандемию, что лучше выплатить субсидии, но поддержать бизнесы", – заключил А.Романовскис.

На прошлой неделе министр энергетики Дайнюс Крейвис заговорил о "самом черном дне в истории энергетики Литвы": в прошлую среду цена на электроэнергию на бирже „Nord Pool“ в зоне Литвы была почти 824 евро за MWh, а вечером в час за киловатт достигла максимальных 4 тыс. евро за MWh (4 евро за kWh).

В этот час большая часть торговых и промышленных предприятий Литвы ограничила потребление электроэнергии, уменьшила или останавливала производство. В понедельник розничная цена одного мегаватт-часа достигла 546, во вторник - 543 евро. Это одна из самых высоких цен во всем регионе Балтийских стран и Северной Европе.

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