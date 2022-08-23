Жара только усилится: идет теплая масса воздуха, но в одной части страны возможны дожди

Во вторник днем погода в Литве будет обусловлена антициклоном.

Он принесет теплую массу воздуха. Днем воздух прогреется до 28–31 градуса. Немного прохладнее - 26–27 градусов - будет на западе страны. На большей части страны будет малооблачно, только на западе облаков будет больше. Именно на западе после обеда возможен кратковременный дождь. Возможна гроза.

В среду особых перемен не ожидается. На западе по-прежнему будет больше облаков. И ночью и днем там возможны кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Однако на большей части страны облачность будет небольшой, на востоке ожидается ясная погода. В ночь на среду будет 15–20 градусов, а днем 27–31 градус тепла. У моря будет 25–26 градусов.

В четверг жара не отступит, но на большей части страны пройдут кратковременные дожди.

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