Глава МВД: граница Литвы с Россией из-за угроз охраняется в усиленном режиме

Перед лицом российской угрозы как морская, так и сухопутная границы Литвы с Россией охраняются в усиленном режиме, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

В своем аккаунте в соцсети Facebook она подчеркнула, что такая готовность необходима в связи с наблюдаемой милитаризацией Калининграда.

"Вооруженный Калининград совсем рядом, угрозы от соседей - также, поэтому мы в высокой боевой готовности, уделяем особое внимание обеспечению наших пограничников", - в понедельник во время поездки по западной Литве написала министр.

Позднее она сказала журналистам, что у Клайпеды есть восемь стратегических объектов, среди них - терминал сжиженного природного газа в акватории порта, поэтому при оценке российской угрозы в Литве "мы обязаны быть максимально готовы".

"Мы не может расслабиться, обязаны быть максимально готовы. Поэтому после сегодняшнего визита я хочу заверить всех, что наши границы как на суше, так и на море максимально защищены, уровень боеготовности самый высокий", - отметила она.

А. Билотайте сообщила, что обновленные в этом году радиолокационная система и парк плавсредств помогает более оперативно реагировать и эффективнее осуществлять наблюдение за границей, а также пообещала уделять обеспечению пограничников особое внимание и в дальнейшем.

Она заверила, что в Литву уже прибыло оборудование для охраны морской границы, однако не уточнила, какое.

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