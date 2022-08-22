Синоптик: жара установится надолго, перемен придется подождать

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Витаутас Сакалаускас в передаче на Žinių radijаs в понедельник сказал, что в конце августа в Литву вернулось лето. По его словам, жара будет держаться всю неделю.

В понедельник погода будет переменчивой.

"Ночью на западе местами прошли сильные дожди. Эти дожди принес атмосферный фронт, который задержится на западе. Погода на западе будет беспокойной, с осадками. Местами возможны дожди и на востоке. Кое-где прогнозируют грозы. Будет тепло. Воздух прогреется до 24–28 градусов, а в Аукштайтии и Дзукии – до 29 градусов тепла", – сказал синоптик.

В Жемайтии и у моря будет около 22 градусов выше нуля.

"По-летнему тепло будет и во вторник, станет теплее, жарче. Осадков будет меньше. Утром атмосферный фронт уйдет, лишь на западе местами возможны небольшие дожди, возможно, с грозами. Ночью будет 14–19 градусов тепла. Днем, как я и говорил – снова будет жарко. Во вторник будет 26–31 градус тепла", – заметил Сакалаускас.

Во второй половине не дели, по его словам, станет еще жарче.

"Жара продлиться почти всю неделю. В среду ночью будет 15–20, а днем - 27–32 градусов. У моря будет около 25 градусов. В среду осадки также будут символическими – местами на западе пройдет небольшой дождь. Небольшие дожди возможны и в четверг. В четверг температура будет такой же, как в среду", – сказал синоптик.

По мере приближения выходных вероятность осадков снизится.

"Погоду обусловит высокое атмосферное давление. Дождей не будет. Ночью будет 15–20, а днем 27–32 градусов тепла", – заметил Сакалаускас.

Он сказал, что в Литву с юга идет тропическая масса воздуха.

"Она уже достигла Литвы. Установилась очень жаркая погода. Но такое бывало и прежде. Больше 30 градусов было в 2007 году, в этом нет ничего удивительного. Возможно, в ближайшие дни температура будет устанавливать новые рекорды", – сказал синоптик.

По словам Сакалаускаса, 22 августа самым жарким днем было в 2007 году, когда в Утене воздух прогрелся до 32 градусов, а 23 августа того же года - до 33 градусов.

"Мы недалеко от прежних рекордов, н жаркие дни бывали", – сказал он.

Синоптик заметил, что в начале следующей недели может прийти Атлантический циклон, который принесет похолодание.

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