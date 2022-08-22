Столичным водителям придется вооружиться терпением - движение на Гележинё Вилко стоит почти весь день и так будет до 1 сентября

Эгле Гирдяните ru.DELFI.lt

Spūstis Geležinio Vilko gatvėje Foto: Skaitytojo nuotr.

Водители в Вильнюсе с самого утра жалуются, что на ул. Гележинё Вилко весь день стоит огромный затор. Водители рассказали, что машины здесь едут очень медленно, поэтому если вы спешите, вам стоит выбирать иной маршрут.

Жители Вильнюса делятся информацией о том, что ситуация в обед почти не изменилась, весь день пропускная способность на этой улице плохая. "Сентябрь еще не начался, а уже почти полдня приходится стоять в заторе. Я не могу понять, почему дорожные работы нельзя проводить ночью, а не днем, когда интенсивность движения очень высокая. Что будет вечером? Люди два часа будут ехать домой", –возмущался один водитель. Пресс-секретарь компании JUDU ("Услуги сообщения") Морта Бичкаускайте сказала Delfi, что причина такой ситуации - дорожные работы, водителям требуется снижать скорость, иногда полностью останавливаться, это замедляет движение – формируются заторы. Во время вечернего пика ситуация может стать еще хуже, поэтому водителей призывают выбирать другие маршруты. Бичкаускайте сказала, что работы на этой улице будут продолжаться до 1 сентября, поэтому заторы возможны и в другие дни. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!