Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 22%

На минувшей неделе цена на электроэнергию в странах Балтии и всем регионе биржи Nord Pool побила новые рекорды, сообщила литовская компания-поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

По данным Elektrum Lietuva, в Литве цена выросла на 22% и составила 514,7 евро за мегаватт-час, в Латвии на 22% и составила 512,5 евро, в Эстонии - на 19% до 422,6 евро. Цена биржи Nord Pool на прошлой неделе выросла на 32% - 236,3 евро.

По данным компании, резкий рост стоимости энергетических продуктов и тарифов на разрешения на выбросы вредных веществ обусловил рост цен на электроэнергию не только в северных странах и балтийском регионе, но и в Центральной Европе. Влияние на рост цен в регионе биржи Nord Pool оказало и снижение мощностей атомных электростанций в странах северной Европы на 80%, кроме того, на минувшей неделе уровень воды в водоемах стран северной Европы продолжал снижаться и приближаться к самому низкому за последние 20 лет.

"Кроме того, влияние на рост цен в странах Балтии оказало снижение на 2% потоков из Финляндии, хотя потоки из шведской торговой зоны SE4 и были на 4% выше, чем неделей ранее", - отметил в пресс-релизе Артурас Затулинас, руководитель Отдела по работе с корпоративными клиентами Elektrum Lietuva.

Потребление в странах Балтии за неделю выросло на 2% и составило 492 гигаватт-часа: в Литве оно выросло на 2% до 229 гигаватт-часов, в Латвии выросло на 4% до 125 гигаватт-часов, а в Эстонии – на 1% до 138 гигаватт-часов.

На прошлой неделе совокупное производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 15% и составило 249 гигаватт-час. В Литве производство выросло на 21% до 91 гигаватт-час. В Латвии оно выросло на 73% до 55 гигаватт-часов, а в Эстонии производство снизилось на 7% до 103 гигаватт-часов.

На минувшей неделе три страны Балтии совместно произвели 51% необходимой странам электроэнергии. В Литве было произведено 40%, в Латвии - 44%, в Эстонии - 75% необходимой электроэнергии.

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