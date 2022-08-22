Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские военные самолеты

На прошлой неделе истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны.

В среду истребители Альянса засекли российский транспортный самолет Ил-76, летевший в международном воздушном пространстве с основной части страны в Калининградскую область. Самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

В четверг также был идентифицирован транспортный самолет Ил-76, летевший через международное воздушное пространство с основной части в Калининградскую область. Самолет летел с радиолокационным ответчиком, без плана полета, поддерживал радиосвязь с РЦУП.

В тот же день истребители НАТО также идентифицировали два российских истребителя МиГ-31. Они летели с основной части России и после возвращались. Самолеты летели без радиолокационных ответчиков, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с РЦУП.

Позже истребители воздушной полиции НАТО идентифицировали транспортный самолет Ил-62 и три истребителя МиГ-31, летевшие через международное воздушное пространство с основной части в Калининградскую область.

Ил-62 летал с радиолокационным ответчиком, с планом полета, поддерживал радиосвязь с РЦУП. Три МиГ-31 летели без радиолокационных ответчиков, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с РЦУП.

В этот день натовские истребители также зафиксировали еще один транспортный самолет Ил-76, летевший через международное воздушное пространство с основной части в Калининградскую область. Самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета, поддерживал радиосвязь с РЦУП.

В пятницу истребители распознали два штурмовика Су-24М, летевших низко над Балтийским морем после взлета из Калининградской области. Самолеты летели без радиолокационных ответчиков, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с РЦУП.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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