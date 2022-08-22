Министр обороны Литвы: атаки в Крыму говорят о возросших возможностях Украины

овторяющиеся атаки на военные объекты в оккупированном Россией Крыму свидетельствуют о возросших возможностях украинской армии, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Линия фронта пока стабильна, пожалуй, можно считать переломным моментом то, что эта линия фронта едва ли не месяц меняется минимально, происходит перераспределение сил с обеих сторон на разные участки фронта. И я вижу, что те операции, которые проводятся в Крыму, показывают возросшие возможности украинцев, - заявил в понедельник журналистам Анушаускас. - И это продвижение вперед в проведении подобных операций на оккупированных территориях может реально помочь украинской армии в будущих операциях".

На этой неделе британская разведка заявила, что после нескольких пожаров и взрывов на военных объектах в аннексированном Россией Крыму ситуация с безопасностью на этой территории явно ухудшилась и должна вызывать все большую озабоченность у российского руководства.

На прошлой неделе в оккупированном Крыму почти ежедневно гремели взрывы: Украина заявила, что нанесены удары по базе российской военизированной группировки "Вагнер", а также по мосту возле оккупированного города Мелитополя. Сообщалось также об ударах по крупнейшей базе оккупационной авиации Бельбек в Севастополе, а также по городу Керчь.

В минувшие выходные взрывы были зафиксированы в Евпатории и Бахчисарае.

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