Литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 55 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки на границе с Беларусью пограничники развернули 55 мигрантов, пытавшихся незаконно попасть в Литву, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы (СОГГЛ).

В воскресенье на латвийской границе было зафиксировано 15 попыток незаконного пересечения границы, а в субботу польские пограничники развернули 24 мигранта.

В общей сложности почти 12,5 тыс. мигрантов не были пропущены из Беларуси в Литву с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать их на границе. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально попало почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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