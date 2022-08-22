Список самых влиятельных политиков Литвы: кому отдали предпочтение жители и эксперты

Портал Delfi публикует результаты осуществляемого восьмой год подряд проекта "Самые влиятельные политики Литвы". Опрос проводится ежегодно по двум направлениям – опрашивают не только общественность, но и экспертов. В понедельник Delfi представляет, какие политики, по мнению общественности и экспертов, сейчас наиболее влиятельны.

Традиционно элита называет самыми влиятельными премьера и президента. Руководитель правительства Ингрида Шимоните набрала больше всего голосов экспертов (659), на втором месте – президент Гитанас Науседа (476 голосов). Далее следует министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис (412 голосов). В прошлом году эксперты поставили на третье место председателя Сейма Викторию Чмилите-Нильсен. Сегодня она с 399 голосами заняла четвертое место. Далее в списке следуют экс-президент Валдас Адамкус (325), профессор Витаутас Ландсбергис (323),экс-президент Даля Грибаускайте (319), экс-премьер Саулюс Сквернялис (215). На девятое место с 24-го в прошлом году поднялся министр охраны края Арвидас Анушаускас (158), а заключает десятку самых влиятельных политиков председатель Комитета Сейма по обороне и национальной безопасности Лауринас Кащюнас (114), который в прошлом году был 15-м.

Мнение общественности о наиболее влиятельных несколько отличается

Общественность поставила на первое место президента Гитанаса Науседу – таково мнение 49,4 проц, респондентов, участвовавших в опросе. На втором месте – премьер -министр Ингрида Шимоните (45,1 проц. опрошенных).

На третье место в списке наиболее влиятельных политиков общественность поставила экс-президента Далю Грибаускайте (28,3 проц.). В прошлом году экс-президент была на седьмом месте.

Четвертое место общественность отдала экс-президенту Валдасу Адамкусу (27,3 проц.), на пятом месте – профессор В.Ландсбергис (26,4 проц.). На шестом – председатель парламента В.Чмилите-Нильсен (25,1 проц.), на седьмом – лидер СО-ХДЛ Г.Ландсбергис (24,8 проц.). На восьмое место общественность поставила экс-премьера С.Сквернялиса (22,3 проц.), на девятое – министра охраны края А.Анушаускаса (15,6 проц.). Заключает десятку самых влиятельных политиков лидер СКЗЛ Рамунас Карбаускис (12,5 проц.), занимавший в прошлом году восьмое место.

Опрос жителей методом CAWI (Computer assisted web interview) провело 18-25 июля 2022 года общество Spinter tyrimai. Было опрошено 1013 респондентов. Возможная погрешность составляет 3,1 проц.

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