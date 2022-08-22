Житель Литвы осужден за призыв к расправе над русскими из-за войны в Украине

Житель литовского Таураге Витаутас М. призывал к расправе над россиянами из-за войны в Украине. Полиция Литвы провела расследование и передала дело в суд.

Суд рассмотрел это дело. Судья Гражина Гуджюнене решила признать Витаутаса М. виновным.

По данным суда, Витаутас М. "публично призывал к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделяя их по национальному признаку, призывал к насилию в отношении этих людей, а также насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним".

Мужчину привлекли к ответственности после поступившей жалобы – она представила комментарий Витаутаса М., оставленный на странице одного издания в фейсбуке. Комментарий был под публикацией с цитатой президента Гитанаса Науседы – после того как Россия напала на Украину, президент успокаивал жителей Литвы.

"Мы делаем все, чтобы авантюра России закончилась в Украине", – цитировали слова Науседы.

Эта публикация привлекла внимание большого числа людей, они оставляли свои комментарии о российской агрессии. Комментировал и Витаутас М.

"Увидел русского, (нецензурное слово – Delfi.lt) по голове", – написал он. Использование такой лексики и угроза расправы над русскими не осталась без внимания других читателей - одни поддержали, другие осудили комментарий Витаутаса М.

А потом он написал, что те, кто его не поддерживает "ссыкуны": "Мои слова, моя свобода или несвобода. Если что, я буду сидеть, а вы дальше будете сцать в штаны".

Один из читателей посоветовал Витаутасу М. "опомниться" и пригрозил, что обратится в полицию, тот в ответ нахамил ему.

Полиция обратилась в Службу инспектора по журналистской этике и попросила экспертов оценить комментарий жителя Таураге.

По данным специалистов, в ходе коммуникативного акта "был высказан призыв к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделенной на национальной основе, подстрекательство к насилию и физической расправе над ними. Также в высказывании звучит насмешка, призыв к ненависти в отношении русских".

Витаутас М. признал свою вину, однако уверял, что он не думал, что за такие действия ему может грозить уголовная ответственность.

"Я согласен с тем, что написав такой публичный комментарий, я совершил плохой поступок, искренне сожалею об этом", – сказал он, заметив, что писал комментарий под воздействием эмоций.

"Российские военные там насилуют женщин, убивают детей, поэтому я и написал такой комментарий, – сказал он. – Сам я не поступил бы так, если встретил бы русского, я в целом не против русских, русские в целом не виноваты в том, что происходит в Украине".

Витаутас М. отметил, что писал комментарий в трезвом состоянии.

Прокурор Лолита Марцикуте предложила приговорить Витаутаса М. к ограничению свободы и штрафу. Он согласился с таким наказанием, поэтому штраф уменьшили в три раза.

По данным суда, Витаутас М. "понимал опасность своих действий и намеревался так поступить", его вину смягчает то, что он понял свою ошибку и сожалеет о содеянном.

Однако, по словам судьи, есть и отягчающее вину обстоятельство – преступные действия совершил рецидивист: Витаутас М. был прежде 4 раза судим, в последний раз за порчу чужого имущества, срок давности по этому делу не истек.

Суд ограничил свободу Витаутаса М. на 4 месяца, обязал его участвовать в программе коррекции поведения. Кроме того, осужденный должен заплатить штраф в размере 500 евро.

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