На этой неделе в Литву возвращается тропическая жара: даже в тени будет 27–32 градуса

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В понедельник погоду на западе Литвы обусловит узкая зона низкого давления с холодным атмосферным фронтом. На востоке усилится зона высокого давления. Погода на западе и на востоке будет разной.