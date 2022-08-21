Линкявичюс: думаю, победа будет не в том, чтобы захватить Москву и разбомбить ее

Линас Линкявичюс, бывший министр иностранных дел, ныне занимающий должность посла по особым поручениям, говорит, что путь государства с момента провозглашения независимости кажется ему успешным. Вспоминая его, он отмечает, что Литве еще предстоит убедить некоторых политиков на Западе, уставших от войны в Украине, что Россия понимает только жесткие аргументы.

"Это действительно путь к успеху, как с точки зрения физических жертв, так и с точки зрения этих скитаний. Я с гордостью приведу один пример: мы с самого начала понимали необходимость консенсуса по таким вопросам, как внешняя и оборонная политика. Я очень рад, что работал в этих областях", - сказал Л. Линкявичюс Ziniu Radijas.

Он напомнил, что в 1994 году президент страны Альгирдас Бразаускас направил письмо генеральному секретарю НАТО от имени Литвы о том, что все партии хотят присоединиться к альянсу.

"Это был сигнал и другим, и Литве о том, что мы едины", - пояснил посол.

Говоря о текущих событиях, Л. Линкявичюс отметил, что на Западе есть политики, которые уже устали от войны в Украине.

"На самом деле не секрет, что многие думали, что война закончится через три дня и что лучше не давать это оружие украинцам, потому что это только затянет конфликт и будет больше жертв. Вот такое отношение было. Кое-кто это не декларировал, поэтому и не дали оружия. Потом увидели, что это не поможет, потом боялись, что Россия слишком сильно проиграет - а сейчас такое понимание есть. Как найти слова, чтобы закончить это, потому что кризис надоел, поэтому, может быть, сейчас нужна пауза или понимание мира. Но они не понимают, что если сейчас будет пауза, русские восстановят свои силы и нанесут новый удар", — сказал он.

В результате, говорит он, коллегам с такими иллюзиями нужно напоминать о конкретных примерах или опыте.

"Я всегда упоминаю в качестве аргумента момент из собственного опыта — общение в 2002 году с министром обороны России Сергеем Ивановым, который действительно был кандидатом в президенты впоследствии, очень заметной фигурой. Я помню его личный вопрос в Паланге, когда он приехал. (…) Он спросил, будем ли мы членами НАТО в следующем году. Я сказал нет, мы будем кандидатами, если все будет хорошо, и тогда мы станем членами. Лично говорил, что все в порядке, а публичная риторика была совсем другой", - напомнил Л. Линкявичюс.

"Россия принимает жесткие аргументы не только в споре, но и когда есть неизбежность", — сказал Л. Линкявичюс.

Однако доводы о необходимости жесткой риторики, как признал Л. Линкявичюс, не всегда работают в плане убеждения коллег на Западе.

"Мы все время делаем слишком мало и слишком поздно. Это просто наш стиль и традиция", - заявил он.

Л. Линкявичюс напомнил, что в прежние времена министерство практически в лицо знало, кто из российских дипломатов был шпионом.

"Под дипломатическим прикрытием их были десятки, мы их знали. Тогда вариант - отправить их домой, но возникает дипломатическая война, присылают других таких же, поэтому измеряли по ущербу: если ущерб больше пользы, то высылать. Когда знаешь их, то общаешься сдержанно", — пояснил бывший министр.

По мнению посла, за все тридцать лет после восстановления независимости Литва добилась большего, чем потеряла.

"Этот путь, безусловно, путь к успеху, я не сомневаюсь, несмотря на все нюансы и проблемы. Когда мы присоединились к ЕС, наш средний уровень жизни составлял 48% от среднего по Европе. С годами мы достигли этого уровня. (…) Мы за такое короткое время присоединились к чему только можно – и НАТО, и ЕС, и к Шенгенской зоне, в которой даже не все члены ЕС, и к Еврозоне, и к ОЭСР, которая является элитарным клубом и к которому нам было очень сложно присоединиться", — сказал Л. Линкявичюс.

Он также вспомнил день вступления Литвы в НАТО, во время которого посетил США.

"Мне звонят дежурные военные и говорят, что бельгийские истребители пересекли воздушное пространство Литвы и летят в Шяуляй, чтобы взять на себя миссию воздушной полиции. Поверьте, я тогда чуть не заплакал: мы уже там, нас уже приняли", — сказал Л. Линкявичюс, работавший в то время министром обороны.

Говоря о войне в Украине, он признался, что не ожидал, что Россия попытается вторгнуться в сам Киев — он думал, что она ограничится только районом Донбасса.

"Это очень сложно предсказать, есть много "если". Думаю, победа будет не в том, чтобы взять Москву и разбомбить ее. Победа была бы в том, чтобы очистить Украину. Это была бы великая победа, но достаточно болезненная. Это неизбежно привело бы к политическим изменениям в России. (…) тогда был бы повод изменить курс, потому что мало думающие не хотели бы такой изолированной России, выкинутой из цивилизованного мира", — сказал собеседник.

Это, по его словам, отчасти будет зависеть от того, не устанет ли Запад поддерживать Украину.

"Другое дело, что Россия пока не чувствует санкций, хоть они и серьезные. Многие эксперты говорят, что, возможно, они должны начать ощущаться в середине следующего года, поэтому, если это затянется до следующего года, экономика начнет рушиться", - отметил Л. Линкявичюс.

"Ничего не делать — это не выбор", — подчеркнул посол.

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