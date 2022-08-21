Министр обороны: Германия отправит первую бригаду солдат в Литву в начале сентября

Первых солдат в создаваемую в Литве немецкую бригаду эта страна отправит в начале сентября, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Все зависит от возможностей наших партнеров приехать, мы с ними согласовываем. Ориентировочная дата — 8 сентября, но все еще движется. Это будет головной элемент штаба", — сказал BNS на этой неделе А. Анушаускас.

Министр подтвердил, что часть штаба, отвечающую за подготовку к дислокации других подразделений, планируется разместить в Йонавском районе, в Рукле, но "при необходимости место дислокации может измениться".

"Говорилось о полусотне (личного состава - БНС), но это число все еще плавает", - сказал он.

Немецкая бригада дислоцируется в Литве после договоренности лидеров обеих стран в июне.

НАТО также подтвердило свое намерение довести международные батальоны, дислоцированные в странах Восточного крыла Североатлантического союза в 2017 году, до уровня бригады, если это необходимо.

Официальные лица Литвы заявляют, что инфраструктура для полноценного развертывания немецких бригад в стране может быть подготовлена ​​к 2025 году.

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