Высокие цены на энергоносители в Литве: в чем причина и когда ожидать перемен

В то время как кризисы энергоресурсов сотрясают Европу один за другим, главный экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене говорит, что основной причиной высоких цен на сырье является неэффективность самого рынка и сформировавшиеся на нем олигополии.

"Рынок первичного энергетического сырья неэффективен и политизирован. Огромное влияние имеет картель ОПЕК, геополитически неустойчивый, подверженный различным военным напряжениям, которые постоянно нарушают не только покой этих стран, но и заставляют цены на нефть подскакивать до рекордных отметок. Конечно, Россия тоже играет значительную роль. Как мы видим, сейчас она использует энергетический рынок в своих военных целях", — сказала Elta И. Гените-Пикчене.

По мнению экономиста, в таких условиях законы рынка, которые должны работать в нормальных условиях, просто перестают действовать.

"Все нефтегазовые игроки обладают значительной рыночной властью, и это уже не экономика, а политика. С учетом этих влияний, а также различных военных конфликтов, как правило, трудно предсказать ситуацию. Естественно, это провоцирует кризисы", - заявила И. Гените-Пикчене.

Вице-президент Конфедерации предпринимателей Литвы (КПЛ) Марюс Дубниковас согласен с тем, что законы экономики мало влияют на торговлю энергоресурсами.

"В идеальных условиях было бы здорово подумать о свободном рынке, сформированном спросом и предложением, но ясно, что и газ, и нефть, и другие источники энергии сосредоточены в руках нескольких человек", — заявил он.

По мнению финансового аналитика, неэффективность рынка энергоресурсов определяется его спецификой.

"На этом рынке естественным образом формируется олигополия. Добыча энергоресурсов – дело не такое простое, участников не может быть очень много. Другой вопрос заключается в том, как можно транспортировать энергоресурсы. Если у нас есть уголь, нефть, то эти вещи легко транспортируются, мир знает, как это сделать. Например, с нефтью у нас нет такого большого напряжения, как с газом. Он транспортируются по газопроводам, которые принадлежат той же России, - здесь и возникает вся проблема с энергией, газом и выработанной электроэнергией", — подчеркнул М. Дубниковас.

Высокие цены на энергоносители сами по себе ведут к решению проблемы

Однако, по мнению финансового аналитика, для решения проблемы неэффективности энергетического рынка, вероятно, не представляется возможным создание альтернативных организаций или картельных соглашений для существующих структур.

"Альтернативным путем пойти не получится, потому что у ОПЕК есть свое влияние, и это влияние выражается в баррелях. Это большие объемы нефти. Что касается газа, то у нас однозначно есть одна проблемная страна - Россия, которая пытается привлечь к себе внимание с помощью энергетического шантажа, и она является основным поджигателем этого ада", - пояснил М. Дубниковас.

В то время И. Гените-Пикчене считает, что этот неэффективный рынок будет улучшен не за счет альтернативных структур, которые могли бы конкурировать в области ископаемых ресурсов, а за счет инвестиций в "зеленый" курс.

"Вытекающие из этого высокие цены на энергоносители сами по себе предлагают решение проблемы — интенсификацию инвестиций в возобновляемую энергетику. В среднесрочной перспективе странам следует не искать альтернативы ископаемому топливу, а выработать стратегию, чтобы чем дальше они продвигались, тем меньше ископаемого топлива требовалось. Необходимо сильно увеличить долю возобновляемых источников энергии в балансах энергопотребления и соответственно позаботиться об аккумуляторах и батареях", - заверила она.

Изменения на энергетическом рынке уже происходят

По словам экономиста INVL, высокие цены на энергоресурсы уже побудили Европу очень быстро двигаться по пути "зеленого" курса. По ее мнению, развитие возобновляемой энергетики должно набирать все большие обороты, ведь вложения в эту сферу после того, как цены стали экстремально высокими, уже начали окупаться даже без дополнительных государственных субсидий.

"Тогда будут действовать законы рынка и его будет легко предсказать. Нет неэкономических факторов, которые разбалансируют не только весь энергетический рынок, но и макроэкономическую картину", — прогнозирует И. Гените-Пикчене.

То, что изменения на энергетическом рынке уже происходят, отмечает и М. Дубниковас. По его словам, страны еврозоны, такие как Германия, столкнувшиеся с проблемами в этом отопительном сезоне, возьмутся за еще более крупные инвестиции и переориентируют свою энергетику в ближайшем будущем.

"После этого кризиса мы увидим очень изменившийся мир. Очень вероятно, что потребление газа даже упадет. Очевидно, что в экстренной ситуации такой источник энергии не надежен из-за способа его подачи, что допускает попытки поставщика терроризировать. Но это не увенчается успехом. После этой зимы основные европейские экономики переориентируются, и не очень понятно, куда Россия будет девать добытый газ", — отмечает финансовый аналитик.

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