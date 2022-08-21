Больница в Вильнюсе предлагает бесплатные обследования без очередей, но желающих еще нужно поискать

Не во всех больницах желающие пройти обследование вынуждены ожидать в очередях. На самом деле, в некоторых местах очередей нет, однако и желающих тоже немного. В Вильнюсской республиканской психиатрической больнице (ВРПБ) радиологическое обследование можно пройти чуть ли не на следующий день. Однако литовцы до сих пор настолько боятся психических заболеваний, что даже не обращаются в эту больницу за простыми анализами.

Врач-радиолог Лина Бесигирскайте рассказала о том, что в больнице пациенты могут сделать рентген, УЗИ, компьютерную томографию и лабораторные исследования, даже если их диагноз никак не связан с психическим заболеванием.

Для того, чтобы сдать анализы здесь, пациенту необходимо направление от семейного врача или врача-специалиста, регистрация через e.sveikata или регистратуру. Попасть на обследование можно либо в тот же день, либо на следующий.

Врач говорит, что люди иногда недоумевают, зачем в психиатрической больнице аппараты для ежедневных анализов.

"Люди с психическими расстройствами часто имеют сопутствующие заболевания. Кроме того, важно исключить органические патологии и точно выявить психические заболевания. Например, часто при первом эпизоде ​​психоза мы обследуем на наличие других заболеваний — нет ли рака или других патологий", — рассказал врач.

Даже болезнь почек может привести к психическому заболеванию

По словам руководителя ВРПБ, профессора Арунаса Германавичюса, в год здесь проходят лечение около 5 тысяч пациентов. У трети из них причина психического расстройства связана с физическим здоровьем. Это могут быть заболевания эндокринной системы, последствия тяжелых заболеваний, осложненный сахарный диабет, артериальные сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь. Даже болезни почек часто связаны с психическими расстройствами, потому что вызывают электролитный дисбаланс, влияющий на психику.

"Даже если эти заболевания уже диагностированы, мы все равно нередко делаем компьютерную томографию, чтобы убедиться, что определенные виды поведения, такие как бред, не являются признаками повреждения головного мозга. Тот же бред может быть вызван опухолью мозга", — сказал проф. А. Германавичюс.

Психические заболевания также могут быть вызваны энцефалитом – он может быть как вирусного, так и аутоиммунного происхождения.

Лучше месяц подождать, чем пойти в психиатрическую больницу

Хотя больница неоднократно заявляла, что анализы у них можно сдать практически без очередей, желающих было не так много. И это еще одно доказательство того, что психические заболевания в Литве до сих пор являются большим клеймом, поэтому люди боятся обращаться в психиатрические больницы даже для простых анализов.

"Это одно из доказательств того, что предубеждение в отношении психических расстройств действительно существует. И люди охотнее стоят в очереди по несколько недель, чем едут в психиатрическую больницу на бесплатное обследование", — сказал профессор.

Избегание обращения за своевременной помощью при проблемах с психическим здоровьем является серьезной проблемой во всем мире. По словам собеседника, продолжительность психоза, который не лечат, особенно велика в тех странах, где эти заболевания стигматизированы. Среди них страны Восточной Европы. Если затянуть, болезнь будет сложнее лечить.

Однако видны и положительные тенденции – люди, страдающие депрессией, чаще обращаются за помощью, особенно женщины.

Иногда родственники не позволяют обратиться за помощью

Родственники и их реакция на заболевание также сильно влияют на общее состояние больного. Собеседник говорит, что родственники иногда отрицают болезнь, не верят, что нужно лечение.

"Бывает, что человека уговаривают остаться ненадолго, а после выписки из больницы говорят, что можно больше не следовать рекомендациям, не принимать лекарства, продолжать употреблять алкоголь. Такое отношение разочаровывает. Одна из причин, по которой пациентов привозят к нам полиция или скорая помощь, – это зависимости. И для таких людей обычно доступна помощь в амбулаторном режиме, но родственники препятствуют оказанию помощи и говорят, что это не нужно. Рецидивы часто случаются по вине родственников", - сказал проф. А. Германавичюс.

Средняя продолжительность лечения в психиатрической больнице составляет около 20 дней. Людей, страдающих самыми тяжелыми заболеваниями, например, шизофренией, психотическими расстройствами, лечат иногда около 40-50 дней.

"Некоторые пациенты лечатся всего 9 дней. Затем им дают подробные инструкции и отправляют на амбулаторное лечение. Дальше все очень сильно зависит от того, на каком уровне оказываются эта поддержка. Если в больших городах, то мы спокойны, потому что проблем обычно не бывает. Но в Восточной Литве доступность услуг ниже, и пациенты из этой части страны чаще обращаются в нашу больницу", - сказал собеседник.

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