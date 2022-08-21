Погода: жара отступит недолго, на части Литвы пройдут летние дожди

В воскресенье погода на большей части страны будет по-прежнему определяться полем повышенного давления. Будет преобладать переменная облачность, более густые облака будут сосредоточены в западных районах страны. Днем местами пройдут дожди с грозами, порывы ветра достигнут 15 м/с. Температура днем ​​будет колебаться в пределах 24-29 градусов.

В понедельник атмосферный фронт двинется к восточной окраине Литвы. Облачность ожидается по всей стране, но будут и прояснения. Ночью в западных и центральных районах, а днем ​​в восточных и южных районах ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозами, во время которых порывы ветра будут достигать 15 м/с. Температура ночью понизится до 14-19 градусов тепла, днем ​​воздух прогреется до 23-28 градусов.

Во вторник полоса дождевых облаков вернется в западную часть страны. Местами, преимущественно в западных районах, ожидаются кратковременные дожди с грозами, порывы ветра достигнут 15-16 м/с.

Ночью температура по-прежнему будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, а днем ​​вернется к 26-31 градусу тепла. У моря температура будет немного приятнее, около 24 градусов.

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