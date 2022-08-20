"Язык до Киева доведет": что будет с русским языком в Литве

Пожалуй, для русского языка эта пословица стала совершенно неактуальной. Так называемая "денацификация", а по сути война, начатая Путиным в феврале этого года, приводит к тому, что украинцы отказываются использовать русский язык. Известные блогеры переходят исключительно на украинский. Многие политики, журналисты, актеры избегают использование русского языка. А что происходит с русским за пределами Украины?

В Литву массово эмигрируют украинцы, белорусы, россияне. Все они сталкиваются с одинаковыми проблемами: поиск жилья, оформление документов, устройство детей в школы и садики, забота о животных. И вот тут объединяющим началом зачастую становится русский язык. Обсуждение текущих проблем в эмигрантских чатах строится, скорее, на русском. Сохранится ли эта коммуникация на русском или же дальше каждый пойдёт своей дорогой? Поговорим об этом с Анастасией Родионовой, и.о. Отдела коммуникации и развития Европейского гуманитарного Университета, руководителем Службы по делам студентов ЕГУ, и доктором Павлом Лавринцом, заведующим кафедрой русской филологии Вильнюсского Университета.

- Анастасия, в сложившейся ситуации ваш ВУЗ делает важное дело – объединяет студентов из Украины, Беларуси и России под своим крылом. Расскажите, как складываются отношения молодых людей из этих стран, продолжают ли они использовать русский язык для коммуникации между собой. Случались ли конфликты или желание сменить язык обучения?

- Спасибо за вопрос. Дело в том, что Европейский гуманитарный Университет является по своей природе белорусским университетом, который в первую очередь ориентирован на студентов из Беларуси и региона, где основным языком общения является, по сложившимся обстоятельствам, русский язык. В нашем Университете, действительно, учатся студенты из Беларуси, порядка 90 процентов, оставшиеся 10 – это студенты из Украины, Казахстана, России, Литвы и других стран, в которых русский является языком коммуникации. У студентов есть возможность изучать дисциплины, писать работы и общаться с преподавателями на русском языке. Для Беларуси в последние несколько десятилетий русский является широко используемым языком коммуникации. И мы, на самом деле, считаем язык одним из своих конкурентных преимуществ потому, что являемся единственным ВУЗом для выходцев из стран восточно-европейского региона, где можно получить высшее образование в рамках европейской образовательной системы на языке, на котором наши будущие абитуриенты учатся в школе, это попросту увеличивает их шансы на успешное усвоение материала. Помимо русского, другими языками обучения являются белорусский и английский, без которого в Европе и мире сегодня, конечно, совсем никак. В ЕГУ также студенты изучают литовский - будучи в Литве мы считаем очень важным давать азы и стимулировать интерес к языку страны нахождения нашего университета сегодня.

По поводу конфликтов, я бы сказала, что на почве языка у нас их нет. Студенты объединяются в первую очередь по тем ценностям, которые разделяет университет. Это ценности либерального образования, а наша миссия – дать возможность ребятам из региона получить современное качественное европейское образование на том языке, который является для них наиболее эффективным в плане коммуникации. Все наши студенты разделяют гуманный демократический взгляд на мир.

- Всё-таки, если говорить о последних тенденциях, не замечали ли вы, что молодёжь предпочитает избегать общения на русском языке?

- Мы, конечно же, замечаем все эти тенденции и являемся даже, своего рода, их трендсеттерами. Безусловно, использование в повседневной жизни своего национального языка - очень важный момент национального самоопределения. Поэтому мы приветствуем такие начинания, как факультативы, кружки, инициативы на белорусском языке. Мы, в том числе, ведём официальную коммуникацию с использованием белорусского языка. То есть, такая тенденция, конечно, есть. И мы считаем это в большей степени положительной тенденцией. Тем не менее, это не является точкой разногласия среди наших студентов, они общаются между собой на тех языках, которые они понимают. Студенты из Беларуси, Украины и России также отлично находят общий язык даже если белорус говорит по-белорусски, а ему отвечают по-русски или по-украински. Это очень обогащает людей, они уважают различия, но и находят способы комфортной коммуникации. Тревожная ли это тенденция? Нет, мы не находим её тревожной и не считаем это точкой накала. Скорее это эволюционный естественный процесс, который важен для каждой нации и её самоопределения.

- Спасибо, Анастасия. Павел, расскажите какова ситуация на кафедре русской филологии в Вильнюсском университете? Замечаете падение интереса к русскому языку?

- В начале 90-х русские в Литве составляли 10 процентов населения. С тех пор эта доля всё время снижалась. С обретением независимости в русской среде сложилось такое настроение, что русский язык не особенно перспективен в Литве. Постепенно иссякла практика подготовки учителей для школ с русским языком преподавания, только недавно она начала постепенно восстанавливаться. Многие дети из русских семей, даже после обучения в русскоязычной школе, успешно продолжают карьеру на литовском языке. Да и в целом, гуманитарное образование не так привлекает современную молодёжь.

Приём на кафедру медленно сокращался. Когда-то принимали по сорок человек, потом двадцать и меньше. Было несколько кризисных моментов. После 2014 года резко упал приём студентов на кафедру. Я это объясняю тем, что сложилась такая общая атмосфера недоброжелательности к русскому языку, культуре, к России, как агрессивному государству и ко всему, что связано с Российской Федерацией. Тем не менее постепенно количество студентов росло. Два года тому назад к нам поступило девять выпускников литовских школ, плюс из-за событий в Беларуси двухлетней давности добавились белорусы, для которых Вильнюсский университет ввёл стипендии. Многие из этих студентов оказались в рискованной ситуации: им грозили отчисления, а может и что похуже. Плюс три студента из России, один из Украины. Думаю, студенты из России поступали к нам не ради самой русской филологии, это было бы странно. Скорее цель была – постепенно релоцироваться в Европу. В общем, к литовским абитуриентам добавилось еще тринадцать иностранцев. В прошлом году мы приняли двенадцать человек, из которых, что интересно, больше половины – школьники Литвы, и несколько белорусов.

По поводу нынешних событий у меня было опасение, что опять будет спад, как в 2014 году. И действительно, приняли в сумме одиннадцать человек. Мы не раз обсуждали с Посольством Украины в Литве возможность внедрения программы украинистики. В итоге появилась программа русской филологии и украинистики с блоком украинского языка, истории Украины, украинской литературы. Посмотрим, как пойдёт. В целом, если посмотреть какое в Литве есть пространство для русского языка, не так уж много возможностей существует. Выходят несколько еженедельных газет на русском языке, есть несколько интернет-порталов, программа "Русская улица" на телевидении, которую с началом войны переименовали в "Нашу русскую улицу", работает Русский драматический театр.

- Павел, так нужно ли тогда сохранять русский язык, как общую платформу коммуникации? Или постепенно его использование сведётся к минимуму в Литве?

- Тут у меня определённого мнения не сложилось. У некоторых людей русский язык сейчас вызывает определённое отторжение. Я и по себе, честно говоря, это чувствую. Иной раз в социальных сетях не хочется писать по-русски, но я заставляю себя, чтобы звучал против этой агрессии и русский голос тоже. Грубо говоря, нельзя русский язык отдавать Путину. Это язык даже и не Российской Федерации. Множество русских поколениями живут в других странах. Русские в странах Балтии – это особый субэтнос со своей историей, своей культурой и традициями. Для них русский язык – часть идентичности. Это язык, на котором они сны видят, которым думают.

- Спасибо, Анастасия, Павел за этот разговор.

Возникает ощущение, что сейчас для русского языка в балтийских странах наступает час икс. И к этому кризису нас привела политика российского руководства. При этом из российского бюджета ежегодно выделяются миллионы рублей на популяризацию русского языка за рубежом. Так, например, Институт Пушкина имеет своей целью создание по всему миру сети образовательных учреждений, предоставляющих качественные услуги по изучению русского языка. Эти же цели преследует федеральная целевая программа "Русский язык" и целый совет при президенте РФ по русскому языку. Согласно отчёту Фонда содействия продвижению русского языка и образования на русском, за прошедший год выполнено 4 крупных международных и всероссийских проектов, а общий объём реализованных средств составил 5,25 миллиона рублей. Для сравнения, в 2019 году эта сумма составляла более 12 миллионов рублей. В том же 2019 Путин на заседании совета при президенте по русскому языку заявил, что "войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы", "разного рода маргиналы" и "агрессивные националисты". В некоторых странах это становится официальной государственной политикой. Спустя три года, становится понятно, что войне с русским языком способствует, в первую очередь, сам президент, развязавший реальную войну.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!