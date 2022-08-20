Трагическое купание: достали четверых утопленников, других до сих пор их ищут

За сутки пожарным поступило несколько сообщений об исчезнувших под водой людях. Пожарным удалось обнаружить троих утопленников, в Паланге утонувшую женщину нашли спасатели.

Пожарные сообщают, что 19 августа в 09.16 в селе Гервишкес Шальчининкского района в озере утонула женщина.

Когда прибыла помощь, тело женщины плавало в пруду примерно в 1 метре от берега. Спасатели вытащили женщину, но медики уже не смогли ей помочь.

Vakarinė Palanga пишет, что около 18.00 в Паланге также была обнаружена утонувшая в Балтийском море женщина. Ее нашли спасатели.

Около 23.54 пожарные Утянского района получили сообщение о том, что в селе Радейкяй Даугайляйского района в водоеме мог утонуть мужчина. Когда подоспела помощь, на глубине 3 метров примерно в 7 метрах от берега было обнаружено тело мужчина. Утопленника вытащили на берег.

Уже после полуночи, в субботу около 01.39, мужчина нырнул в озеро Балтас Билсас, расположенном в деревне Вилканастраq Друскининкайского самоуправления, и уже не вынырнул.

Когда прибыли спасатели, они обнаружили утопленника в 20 метрах от берега на глубине примерно 3-4 метра.

Пожарные и спасатели получили больше сообщений об утонувших, но найти их не удалось.

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