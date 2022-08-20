В выходные - более свежая погода: местами пройдут сильные дожди

В субботу погоду на большей части страны будет определять юго-западная окраина антициклона, во второй половине дня к побережью подойдет атмосферный фронт.

Ожидается переменная облачность, в центральной и восточной части Литвы будет больше прояснений.

Днем или даже ближе к вечеру на взморье и в Западной Жемайтии пройдут кратковременные дожди с грозами. Умеренной ветер будет дуть с юго-востока, но с дождем и грозой его порывы достигнут 15 м/с. Жара немного спадет, максимальная температура будет достигать 25-30 градусов, теплее всего будет у моря и в юго-западных районах страны.

В воскресенье над Литвой будет больше облаков, но кратковременные дожди с грозами пройдут лишь местами, в основном в западных районах.

Во второй половине дня ожидаются сильные дожди, гроза будет сопровождаться порывами ветра до 15-16 м/с. Ночью температура понизится до 15-20 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от 25 до 29 градусов, в западных районах - 22-24 градуса.

В понедельник также будет свежее. В западных и центральных районах страны ночью пройдут кратковременные дожди, в центральной и восточной части Литвы — днем. Местами пройдут сильные дожди, также ожидаются грозы, порывы ветра достигнут 15 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 14 до 19 градусов ночью и от 22 до 27 градусов тепла днем.

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