Viada обещает расторгруть договор Amic Lietuva из-за возможных связей с Россией

Владеющая сетью автозаправочных станций литовская компания Viada LT инициирует расторжение договора об управлении АЗС с компанией Amic Lietuva (бывшая Lukoil Baltija), если подтвердится информация о проводимом в Украине расследовании о связях с Россией другой группы, сообщила компания в пятницу.

Бюро экономической безопасности Украины начало расследование по поводу компании Amic energy, так как располагает данными о возможном уходе от налогов, о том, что выгодополучатели и официальные лица, участвующие в продаже горючего и смазочных материалов, связаны, а настоящие их владельцы - граждане России, в пятницу сообщил портал ukranews.

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"Хотя информацию не подтвердили официальные ведомства Украины, мы обратились в Amic Lietuva с призывом дать разъяснения по поводу появившейся в СМИ информации. Мы информировали партнеров, что в случае подтверждения подозрений мы инициируем процедуру расторжения договора", - в пресс-релизе заявил генеральный директор Viada Линас Витаусас Карлавичюс.

На время следствия украинский суд принял решение временно ограничить права акционеров Amic Ukraine и арестовать имущество компании, к расследованию подключилось правительство Австрии.

Viada сообщает, что в марте, когда появились опасения о возможных связях с российской нефтяной компанией "Лукойл", компания обратилась в Amic Energy с просьбой назвать возможные прямые и косвенные связи с Россией, но получила ответ об отсутствии таких связей.

В июне специальная правительственная комиссия, которая проверяет сделки стратегических предприятий, не нашла оснований для признания, что Viada и связанная с ней Baltic Petroleum не отвечают интересам национальной безопасности.

Весной 2016 года 100% акций компании Lukoil Baltijа от нидерландского холдинга Lukoil Europe Holding перешли австрийском компании Amic Energy Management, которая стала владелицей 230 автозаправочных станций в Литве, Латвии и Польше, а их управление в Литве и Латвии перешло к связанным с И. Палейчиком компаниям Luktarna и Viada Baltija.

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