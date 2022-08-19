Из-за сложной ситуации на рынке на два месяца откладываются ремонтные работы NordBalt

Из-за сложной ситуации на рынках электроэнергии ежегодные работы по обслуживанию и ремонту соединяющего Литву и Швецию электрокабеля в Балтийском море, во время которых линия не будет работать, откладываются более чем на два месяца.

Такое решение по поручению Министерства энергетики принял оператор системы передачи электроэнергии Litgrid, сообщило министерство в пятницу.

Министр энергетики Дейнюс Крейвис заявил, что кабель NordBalt очень важен сейчас для импорта скандинавской электроэнергии из Швеции, поэтому его временное отключение снизит объемы экспорта, что окажет отрицательное влияние на итак высокую рыночную цену.

Д. Крейвис подчеркнул, что в таких условиях следует "сохранить максимальную интеграцию рынков и возможность импортировать электроэнергию из Скандинавии".

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис заявил, что работы на NordBalt можно выполнить и поздней осенью, так как техническое состояние соединения это позволяет.

В четверг оператор системы передачи электроэнергии Litgrid сообщил бирже NordPool Spot, что планировавшиеся 29 августа - 4 сентября работы откладываются на 7-13 ноября.

Новую дату ремонта по поручению министерства оператор электросетей Litgrid в ускоренном порядке согласовал с партнером - шведским оператором Svenska Kraftnaft.

Обычно техническое обслуживание NordBalt проводится ежегодно по заранее оговоренному плану. Передача энергии в это время полностью останавливается.

В январе-июле этого году импорт по соединению NordBalt составил 2,78 ТВт, то есть 42% всего литовского импорта. В прошлом году общая пропускная способность NordBalt составила 97,3%.

Проект NordBalt стоимостью 550 млн евро по прокладке кабеля длиной 450 км и мощностью 700 МВт начал работу в феврале 2016 года.

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