Украинская беженка из Висагинаса: "Мы не относимся плохо к русским по паспорту, мы относимся плохо к поддерживающим войну"

24 февраля 2022 года разделило жизнь многих людей на до и после. Именно в этот день ранним утром началось полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины, сопровождаемое интенсивными артиллерийскими обстрелами. Одними из главных последствий войны стали большое количество жертв среди мирного населения, разрушение гражданской инфраструктуры, а также миллионы военных беженцев из Украины.

Но бежать были вынуждены не только украинцы, но и граждане страны агрессора - россияне. И если первые бегут от обстрелов, оккупации и военных преступлений российских солдат, то вторые - от возможной мобилизации в ряды вооруженных сил и уголовных преследований за публичную антивоенную позицию. И те, и другие оказываются, в том числе и в Литве. В цикле материалов мы поговорим и с украинцами, и с россиянами, приехавшими после 24 февраля сюда. О том, как граждане страны-агрессора и граждане страны, подвергшейся агрессии, ощущают и находят себя в Вильнюсе и других литовских городах. Попробуем также выяснить, как уживаются украинцы и россияне, выступающие против войны, в компактной Литве.

Первой героиней наших статей стала Алина Попова, уроженка Висагинаса, много лет назад переехавшая вместе с мамой в украинский Луцк. Однако после 24 февраля она была вынуждена вернуться на историческую родину, где нашла себя в качестве ассистента ветеринара в одной из городских ветеринарных клиник. А в свободное время в качестве волонтера помогает другим украинцам, бежавшим от войны.

- Расскажи свою предысторию, как вы оказались в Висагинасе?

- Меня зовут Алина, я приехала из Украины, город Луцк. Приехала в Висагинас 28 февраля в связи с теми событиями, которые сейчас происходят в Украине. 25 февраля уехала из дома. Очень долго добиралась - трое суток. Мы стояли на границе из-за очереди и 28 февраля приехала сюда в Висагинас. Сразу пошла волонтером. У нас есть ассоциация "Счастливые дети" в помощь украинцам, бежавшим от войны. Со 2 марта я уже была в волонтерском центре. Сейчас наш центр закрыт, так как в Висагинас очень мало новых людей приезжает. Вся наша деятельность по сути переехала в "Красный крест". Я работаю ассистентом ветеринара.

- Почему именно Висагинас?

- Я здесь родилась. Прожила 12 лет и потом с мамой мы уехали в Украину. Поэтому выбор пал на город, который мне родной и где у меня есть знакомые и друзья, у меня родная сестра здесь живет.

- Вы сказали, что волонтерский центр сейчас закрыт, потому что по факту мало новых людей приезжает из Украины. Их приезжает мало, потому что физически сложно их разместить или просто в целом из Украины поток беженцев уменьшился?

- Я думаю, это больше связано с тем, что все люди, которые нуждались действительно в помощи, выехали в первые 2-3 месяца. Они очень тяжело выбирались, много кто ехал через Польшу, много кто ехал через Россию. Те, кому действительно нужна была помощь, уже нашли свое место в Европе. Поэтому, мне кажется, большой поток людей закончился. Есть единичные случаи, которые приезжают, но их очень мало. Наша помощь продолжается, мы всегда на связи, у всех людей есть наши контактные номера. Если раньше действовали и мы как ассоциация, и "Красный крест", то сейчас мы как одно целое, но формально помощь идет под эгидой "Красного креста".

- Легко ли находят себя украинцы в Висагинасе или ваш пример скорее исключение?

- Мне кажется, это зависит от желания. У меня такое желание (найти работу. - Delfi) было и через 3 месяца я ее нашла. Многие здесь видят себя временно, но я понимаю, что это надолго. Оставаться просто в подвешенном состоянии мне некомфортно. Кроме того, у меня нет детей, я одна, и в этом плане мне намного проще. Тем не менее, мне кажется, что все, кто хотел, нашли себя. Литва для этого очень гостеприимна и очень помогает украинцам. В особенности тем, у кого есть детки - устройством в садики, школы, с работой. Но если сам человек не хочет работать, то никто ему не поможет.

- Вы понимаете, что это (война - Delfi) надолго, но, правильно ли я ставлю запятую, что не навсегда? То есть, как только, так сразу вы готовы и хотите вернуться в Украину?

- Да. Вы знаете, я скажу, что многие думают, в Украине плохо живется. Но на самом деле у нас прогрессирующая страна. Мне кажется, когда это все закончится, все там стабилизируется и в плане финансов, и в плане жизни в целом. Но пока я понимаю, что в ближайший год этого не произойдёт. Многие возвращаются и сейчас. Они думают, что там уже более безопасно. Поэтому сейчас нет такого количества людей, когда наш волонтерский центр помощи работал 7 дней в неделю по 4-5 часов. Со временем мы стали сокращать время работы. Многие уезжают из Литвы в другие страны Европы и находят себя там. Например, в Англии, в Германии.

Foto: Stopkadras

У нас много украинцев, которые приехали с животными. И часто приходят к нам, чтобы сделать прививки. И наш руководитель сделала для украинцев эти услуги бесплатными. Это с ее стороны тоже некий волонтерский взнос. Мы делаем бесплатные чипы, прививки для украинцев.

- У вас остался кто-то в Украине на сегодняшний день?

- Конечно. У меня служат (В ВСУ - Delfi)… (Внезапно начинает плакать - Delfi). Много, кто из нашей семьи… (В этот момент у Алины продолжают наворачиваться слезы. Она выпивает стакан воды, чтобы несколько успокоиться. Поняв, что это очень болезненная тема разговора для нашей героини, мы решили повернуть ход нашей беседы и из Украины снова "вернуться" в Висагинас - Delfi)

- Давайте поговорим о разнице работы в Украине и здесь именно по вашей специальности

- В Украине я не имела прямого отношения именно к ветеринарной клинике. Я имела отношение к зоомагазину: корма, мелкие животные, рыбки. Ну а здесь я пришла в ветеринарную клинику имени Войтеховской. Я пришла и попросилась к ним на работу в качестве ассистента. То есть, я делаю все, кроме операций: подготовка, стоматология животных, вакцинация.

- Вы приехали в первые дни начала войны. За эти 5 с лишним месяцев изменился ли Висагинас в связи с приездом большого количества украинцев и в чем эти изменения, если они есть?

- Вы знаете, я не заметила, если честно. Я слышу речь украинскую, но чтобы сказать, что это как-то глобально повлияло, то нет. Возможно, в Вильнюс гораздо больше приехало украинцев. Висагинас все-таки город маленький, компактный, все друг друга знают. Тем более, что я часто приезжала сюда к сестре. Да, украинцы есть и это ощущается, но город от этого не сильно поменялся.

Но знаете, что я вам скажу. Висагинас - город контрастов. Здесь есть те, кто поддерживает Россию, и есть те, кто поддерживает Украину. Я нередко с таким сталкивалась. Даже на улице, проходя мимо, можешь услышать разговор, который неприятен. Я в такие беседы никогда не влезаю, потому что это мнение каждого. Но лично я не понимаю людей, которые поддерживают войну в Украине, которые говорят, что они за Россию. У меня папа из России, у меня родной брат живет в России, и я могу субъективно судить об этом, потому что я была 24 февраля в Украине, когда я проснулась от взрывов. Это не передать словами. И все люди, которые сейчас действительно поддерживают войну в Украине, я им отвечаю: "Съездите в Украину хотя бы на два дня, поспите хотя бы одну ночь и почувствуйте, каково это, когда тебе на голову падают ракеты. И после этого скажите мне, что вы за Россию". Все, я не могу больше никак входить в какие-то конфликты с этими людьми, потому что они ничего не видят кроме пропаганды. Они обычно злые и говорят, что так вам и надо. Но мы не вторгались в чужую страну, мы жили у себя дома и к нам в дом пришла война. И я не понимаю тех людей, которые сегодня поддерживают Россию и войну.

- Это важный момент. Вы последней частью ответа сами подтолкнули меня на этот вопрос. У украинцев, которые оказываются в Висагинасе, нет некого психологического дискомфорта? Поскольку ни для кого ни секрет, что в Висагинасе много русских и, как вы уже сказали, часть из них поддерживают Путина и Россию. Или у украинцев все-таки, если и ненависть, то неприятие не по отношению к этническим русским, а к обладателям российского паспорта, то есть к россиянам?

- Мне кажется, нет. Часть украинцев, которые едут сюда, вряд ли знают про город Висагинас, что он настолько русскоязычный. Другая часть приезжает сюда, потому что у них здесь родственники. И когда есть родная душа, намного легче.

Мы не относимся плохо к русским по паспорту, мы относимся плохо к русским, которые это все поддерживают. Это разные вещи. Ты можешь быть по паспорту кем угодно, но что у тебя в душе, и что у тебя в сердце - это другое.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!