В Каунасском районе без вести пропала 15-летняя девочка

Полиция Каунасского района разыскивают пропавшую без вести Году Юодейке (2007 г.р.).

Несовершеннолетняя ушла из дома в Каунасском районе (староство Бабтай) 16 августа, в 15.30 ч. и не вернулась.

На девочке были черные шорты, темная майка, темные спортивные кеды, с собой у нее был черный рюкзак.

Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, длинные светлые волосы, синие глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просьба звонить по номеру 837 549 401 или писать по эл. почте zydrunas.andriuskevicius@policija.lt, можно звонить по номеру 112.

Foto: Kauno aps. VPK

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