На стене "Дома Москвы" - танец в честь Украины

Представители современного искусства в День независимости Украины подарят вильнюсцам, украинцам и гостям столицы необычное зрелище. Стена недостроенного "Дома Москвы", который стал символом твердости Украины станет сценой для уникального танца - перформанса на большой высоте (будет установлено специальное оборудование), пишет madeinvilnius.lt.

Жажду свободы и мира Украины своим танцем передаст родоначальница вертикального танца в Литве и единственная исполнительница такого танца, балерина, глава танцевальной школы CODA Инга Брязкаловайте.

24 августа она исполнит вертикальный танец собственного сочинения Dance of Freedom. Этим танцем она хочет почтить память защитников свободы в Украине и еще раз напомнить миру, что борьба Украины за свободу - это наша общая борьба.

"Я уже в течение некоторого времени хотела высказать поддержку Украине с помощью вертикального танца, лучшего места для этого, чем данное, и быть не может. Когда я увидела новости об огромном портрете украинки, созданном эстонским роботом, я стала искать и нашла повод для осуществления своей идеи", – сказала Брязкаловайте.

Для проведения перформанса свои силы объединили агентство Artscape, Клайпедская танцевальная школа CODA и лаборатория искусства Kiaurai sienas, с партнерами из Украины и Эстонии, которые украсили "Дом Москвы" огромной фреской Do Peremogi / До Победы.

Перформанс Брязкаловайте можно будет увидеть 24 августа, на ул. Ринктинес, на площадке напротив гостиницы Marriott. Состоятся три выступления: в 12:30, 16:30 и 18:30 ч. Мероприятия бесплатные.

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