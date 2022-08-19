Глава Службы охраны госграницы: белорусские пограничники из мести повреждают ограждение

Белорусские пограничники продолжают повреждать физическое ограждение на границе с Литвой, сказал глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев.

"Мы можем сказать, что физический барьер повреждают намеренно. Белорусские пограничники делают это из мести, делают это демонстративно даже там, где это фиксируют наши системы. Однако большая часть повреждений фиксируется там, где систем наблюдения нет", – сказал журналистам глава СОГГ.

Любаев заметил, что поймать вредителей сложно, поскольку после нанесения вреда они сразу удаляются и к приезду пограничников на месте их не найти. Белорусские структуры на такие действия не реагируют даже после того, как литовские пограничники сообщают им об этом.

"Если видят, что едет наш патруль, вредительские действия прекращаются. Тогда белорусские пограничники или мигранты сразу уходят в глубь белорусской территории. Мы фиксировали случаи нанесения вреда белорусскими пограничниками, даже передали официальное сообщение в связи с этим. Ответа либо не следует, либо отвечают, что такой случай установить не удалось", – сказал Любаев.

По словам министра внутренних дел, очевидно, что гибридная атака против Литвы продолжается.

"Белорусские пограничники с нами не сотрудничают, против нас организована гибридная атака", – сказала Агне Билотайте. Если бы вредители были задержаны, в их отношении применили бы санкции.

"Физический барьер стоит на литовской территории. Такого человека за держали бы и применили бы в его отношении санкции за нарушение госграницы и за порчу имущества", – заметил Любаев, дополнив, что подрядчик должен починить физический барьер в местах повреждения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!