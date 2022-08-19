Транзит российских нефтепродуктов через Литву останавливается - нет денег

Компания Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) за последние три месяца отклонила 19 заявок на перевозку нефтепродуктов транзитом между Россией и Калининградом — в большинстве случаев у их экспедиторов не хватило денег для оплаты услуг, говорится в сообщении компании.

"Оценивая последние три месяца, LTG Cargo не согласовала и аннулировала 19 заявок на транспортировку нефти между материковой частью России и Калининградской областью через Литву. Большинство этих заявок было аннулировано из-за отсутствия средств на банковских счетах экспедиторов", — сообщила BNS руководитель Отдела по связям с общественностью LTG Лаура Габрилавичюте.

"Индивидуальные заявки на нефть и нефтепродукты в этот период были отозваны по инициативе других заинтересованных лиц", — добавила она.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил 9 августа, что этот российский эксклав не может в том числе импортировать нефтепродукты по железной дороге через Литву из-за ограничений Европейского союза (ЕС).

Санкции ЕС в отношении российской нефти и продуктов ее переработки вступят в полную силу с 5 декабря текущего года или до 5 февраля 2023 года в зависимости от конкретного кода товара.

Тогда, как сообщает LTG, нефть и нефтепродукты, следующие транзитом между Россией и Калининградской областью через территорию ЕС, смогут транспортироваться только в порядке, установленном в пояснениях Еврокомиссии, а если перевозимое количество товаров отдельных кодов достигает установленных среднегодовых значений, заявки на их перевозку будут отклоняться.

13 июля Еврокомиссия обнародовала пояснения, разрешающие России перевозить подсанкционные товары в Калининградскую область и из нее через Литву только для нужд этого эксклава и только по железной дороге.

22 июля LTG Cargo возобновила транзит некоторых грузов между Россией и Калининградом, приостановленный с середины июня, но объем грузоперевозок должен соответствовать среднему трехлетнему объему перевозок грузов по железной дороге с января 2019 года по конец декабря 2021. Средние значения рассчитываются по каждому коду товара отдельно, и заявки отклоняются, когда количество грузов достигает среднегодового.

С 10 июля вступил в силу запрет на транзит цемента, алкоголя, изделий из дерева, стекла, алюминия, бумажных изделий, гипса, судовых деталей, с 10 августа - угля и других твердых ископаемых видов топлива.

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