Литовские пограничники не впустили в страну 82 нелегальных мигранта из Беларуси

82 мигранта, пытавшихся нелегально попасть в Литву, за последние сутки были развернуты на границе с Беларусью, сообщила в пятницу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В четверг на латвийской границе было зафиксировано 13 попыток незаконного пересечения границы, а в среду польские пограничники развернули 15 мигрантов.

В общей сложности почти 12,5 тыс. мигрантов не были пропущены из Беларуси в Литву с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать их на границе. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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