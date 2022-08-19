С понедельника во всех отделениях Департамента миграции жителей будут принимать в порядке живой очереди

С понедельника, 22 августа, во всех отделениях Департамента миграции жителей будут принимать в порядке живой очереди.

С учетом того, что больше всего клиентов обслуживают в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляе, Департамент миграции сообщает, что в августе в этих городах клиентов будут обслуживать дольше по рабочим дням и в выходные: с понедельника по четверг 7.30–18.30 ч., в пятницу 7.30–17.15 val., в субботу и в воскресенье 7.30–16.30 ч.

Чтобы обеспечить беспрерывный порядок выдачи паспортов, в августе паспорта будут делать только в течение месяца (стоимость услуги – 43 евро).

За один день паспорт по-прежнему можно сделать только в Вильнюсе, на ул. Витянё, 18 (стоимость услуги – 190 евро) и только по рабочим дням.

Департамент миграции отмечает, что идентификационные карты по-прежнему будут выдавать в обычном порядке (в течение 1 месяца, 5 рабочих дней или 1 дня): это можно сделать как в порядке живой очереди в любом отделении, так и по предварительной регистрации.

Департамент миграции просит клиентов, у которых паспорт или идентификационная карта еще действительны, не спешить в департамент и не стоять в очереди, а резервировать место визита заранее. Зарегистрироваться можно только по интернету.

Напомним, что поменять документы можно в любом отделении Департамента миграции, независимо от места прописки.

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