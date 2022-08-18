"Литовская почта" приглашает жителей подписывать договоры с поставщиками электроэнергии

С 18 августа заключить договор о поставках электроэнергии с независимыми поставщиками в отделениях "Литовской почты" можно будет даже после окончания рабочего времени отделения. Такое решение "Литовская почта" приняла с учетом создавшейся ситуации на рынке.

"Поскольку один из поставщиков сообщил о прекращении своей деятельности, больше 100 000 клиентов должны выбрать нового поставщика, на это у них есть чуть больше недели. Значительная часть этих людей хочет подписать договор именно на почте или в отделениях PayPost.

Мы ценим доверие клиентов, поэтому приняли решение обслуживать все, кто ждет в очереди даже после окончания рабочего времени отделения. Наши коллеги прилагают максимум усилий, чтобы обслужить быстрое и удобное обслуживание клиентов. Однако сразу хотим принести извинения за то, что из-за большого потока людей, придется ждать в очереди дольше обычного", – сказал директор "Литовской почты" Йонас Садаускас.

Он также обратил внимание на то, что больше всего людей в почтовые отделения приходит с утра, как только они открываются. Поэтому, чтобы не стоять в очередях, жителей просят приходить после обеда или во второй половине дня.

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