Правительство будет спасать клиентов Perlas Energija: обеспечат общественные поставки, компенсируют разницу в цене

В четверг второй по величине независимый поставщик электричества в Литве - Perlas Energija - сообщил о прекращении деятельности. После этого министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что клиенты этой компании из I и II этапов либерализации с сентября на месяц будут переведены на гарантийные поставки, а до нового года – на общественные поставки, если в августе не выберут другого поставщика.

"Участники I и II этапов, которые являются клиентами Perlas Energija, смогут выбрать нового поставщика до 1 октября. Если они этого не сделают, до 1 октября будут пользоваться услугами гарантированного поставщика, при этом с сентября по 1 октября будут платить цену близкую цене общественных поставок", – сказла Крейвис.

"Будут приняты поправки, в соответствии с которыми с 1 октября до Нового года все клиенты Perlas Energija I и II этапа вернутся к общественному поставщику", – информировал министр, заметив, что клиенты могут выбирать и независимого поставщика.

"Как мы знаем, сейчас на рынке есть довольно неплохие предложения", – заверил Крейвис.

Разницу в ценах, по его словам, компенсирует правительство.

Между тем клиенты III этапа, которые выбрали Perlas Energija, по словам министра, могут либо до осени выбрать независимого поставщика, либо вернуться к общественному поставщику, поскольку третий этап либерализации рынка будет отсрочен.

Министр заверил всех клиентов Perlas Energija, что ни в коем случае никто не останется без электричества.

Крейвис осудил решение Perlas Energija прекратить деятельность, заметив, что компания свой риск переложила "на плечи государства и общества"

"это недопустимо", – подчеркнул министр.

Напомним, что Perlas Energija в четверг сообщила, что прекращает деятельность после 31 августа, а нового поставщика клиенты должны выбрать до 28 августа.

Perlas Energija была второй по количеству подписанных договоров компанией (15% рынка), на первом месте Ignitis (67%), примерно по 8% – у Elektrum Lietuva и Enefit.

18 августа Юрайтис сказал, что у компании сейчас есть еще 160 000 клиентов (было 180 000).

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