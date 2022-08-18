Литва собирается учредить ведомство для координации работ по восстановлению Украины

Правительство Литвы поможет бизнесу, который готов участвовать в восстановлении Украины, страдающей от российского вторжения, а для координации работ будет создано новое ведомство, сообщил в четверг МИД.

В среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис провел заседание Правительственной комиссии Литвы - Совета по экономической дипломатии, на котором обсуждались вопросы участия Литвы в восстановлении Украины.

Канцлер правительства Гедре Бальчитите, представляя возможности Литвы участвовать в проектах восстановления Украины, подчеркнула, что правительство готово помочь литовскому бизнесу, который планирует участвовать в проектах.

Для этой цели планируется создать координирующее ведомство государственного сектора, который мобилизует имеющиеся возможности и ресурсы, говорится в сообщении.

"Литва является одним из самых верных друзей и союзников Украины, поэтому вопрос восстановления этой страны особенно важен для нас, - сказал для пресс-релиза Ландсбергис. - Мы надеемся, что совместными усилиями государства и бизнеса мы сможем внести свой вклад в проекты восстановления Украины, которые станут крупнейшими в Европе после Второй мировой войны".

Как говорится в сообщении, канцлер представила краткосрочные и долгосрочные приоритеты восстановления Украины, возможности развития международного партнерства, отметила, что наибольшие возможности для Литвы видятся в сферах энергетики, водного хозяйства, строительства, пищевой промышленности, улучшения деловой и инвестиционной среды.

В начале июля Литва выделила 10 млн евро Центробанку Украины на неотложные восстановительные работы. Обязательство страны внести свой вклад в восстановление разрушаемой войной Украины было также озвучено президентом Литвы, который назвал это личным обязательством.

Премьер-министр Украины заявил в июле, что расходы на восстановление страны составят не менее 750 млрд долларов США (738 млрд евро).

Еврокомиссия готовит план восстановления Украины, но различные проекты помощи воюющей стране, скорее всего, сможет осуществлять и каждая отдельно взятая страна Евросоюза.

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