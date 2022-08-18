В Каунасе полиция разоружила агрессивного пенсионера

Каунасская полиция успокаивала пенсионера, угрожавшего своей жене. У мужчины было два оружия.

17 августа, в 19.00 ч. в Каунасе полиция выезжала на ул. А.Мицкявичаус, сообщалось о семейном конфликте.

Выяснилось, что 75-летний мужчина угрожает своей 73-летней супруге. Буян был пьян (2,26 промилле).

В квартире полиция обнаружила револьвер Alfa 620. Второе оружие было найдено в машине, которая стояла в гараже - это газовый пистолет Umarex Champion. Оба оружия изъяла полиция.

Мужчину увезли в ночлежный дом. Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!