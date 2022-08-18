Вице-министр энергетики Литвы: общественные поставки с нового года подорожают

Вице-министр энергетики Литвы Инга Жилене сказала, что из-за роста цен на электричество и природный газ, с января 2023 года подорожает и тариф на электроэнергию общественного поставщика. Это актуально для 400 000 потребителей – им Ignitis будет поставлять электричество до конца 2022 года. Однако сообщается, что третий этап либерализации отсрочат, значит этим клиентам электричество будет поставлять общественный поставщик до конца этого этапа.

"Мы получили информацию, согласно которой цена на электричество у общественного поставщика будет выше той, что предполагалась", – сказала LRT Жилене.

По ее словам, надо подумать, как помочь социально уязвимым пользователям и тем, кому будет тяжело дорого платить за электричество.

"Геополитическая ситуация не меняется, ситуация с поставками газа – тоже. В таком случае, мы на данный момент не видим предпосылок для снижения цен на электричество на оптовом рынке, поскольку они зависят от цены на газ. Поэтому в ближайшем сезоне не стоит надеяться на низкие цены", – заметила вице-министр.

Цены общественного поставщика электричества устанавливает регулирующий рынок орган. С июля до конца декабря установлена цена общественных поставок Ignitis в размере 33 центов за кВт. Рыночная цена за 1 кВт/ч сейчас составляет 50 центов.

Общественный поставщик поставляет электричество жителям, которые используют не больше 1000 кВт в год. Таких в Литве около 400 000.

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