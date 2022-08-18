В Литве побит температурный рекорд, державшийся 33 года

Согласно предварительным данным, в среду на мысе Вентес температура была 32,0°C, а на метеостанции в Вильнюсском аэропорту - 32,8°C, поэтому, по предварительным данным (их еще должны перепроверить специалисты Литовской гидрометеорологической службы), был побит температурный рекорд 17 августа, державшийся 33 года (17 августа 1989 г. в Варене был 31,8°).

meteo.lt сообщает, что в четверг также будет очень жарко поэтому может быть побит рекорд, державшийся 83 года - 31,3 градус (был зафиксирован в Вильнюсе 18 августа 1939 г.).

В среду днем в Литве было 27–32 градуса. В ночь на четверг было 14–19 градусов тепла, у моря - 19–21°C. Тропическими ночи были также в Ниде и на мысе Вентес.

В четверг вероятность осадков в Литве невелика. Воздух прогреется до 28–33 градусов.

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