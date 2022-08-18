В первом полугодии банк Шяулю выдал новых кредитов на жилье на сумму 122 млн евро

В первом полугодии этого года банк Шяулю предоставил новых кредитов на жилье на 122 млн. евро, что на 27 проц. больше, чем за тот же период прошлого года. С начала года портфель кредитования жилья банка вырос на пятую часть и достиг 552 млн. евро.



Второй квартал этого года был рекордным - выдано 71,86 млн. евро кредитов на жилье, только в мае кредитов на жилье выдано на сумму 27,13 млн. евро, говорится в сообщении банка Шяулю. Общее число заявок на получение жилищных кредитов выросло примерно на 40 проц. – такому результату способствовала возможность представлять заявки дистанционно.

"В начале гола из-за начавшейся войны в Украине мы фиксировали временное уменьшение количества заявок на выделение кредитов на жилье, но позже клиенты снова стали активно одалживать деньги на приобретение жилья. Прогнозировать результаты рынка кредитования жилья на год сложно, но из-за неопределенной геополитической и макроэкономической ситуации и растущих процентных ставок следует ожидать более умиренного роста новых договоров кредитования", – сказала руководитель Департамента расширения услуг финансирования банка Шяулю Довиле Калвайтене.

По ее словам, в первом полугодии этого года клиенты интересовались финансирование недвижимости различного назначения. В начале года, с началом агрессии в Украине, ощущался возросший интерес клиентов к финансированию недвижимости в зарубежных странах, но сейчас количество заявок на приобретение имущества за рубежом стабилизировалось, отмечают специалисты банка.

По словам Д. Калвайтене, во втором квартале этого года 68 проц. кредитов на жилье было выдано клиентам, не имевшим других кредитов под залог, а это означает, что большая часть жителей брала взаймы для приобретения первого жилья.

Больше всего кредитов на приобретение жилья в первом полугодии этого года банк Шяулю выдал в Вильнюсе (37 проц.) и Каунасе (22 проц.). Далее следуют Шяуляй (10 проц.), Клайпеда (8 проц.) и меньшие города и городки. По данным банка Шяулю, средний кредит на жилье в первом полугодии 2022 г. составлял 90 тыс. евро, средний срок кредита - 30 лет.

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