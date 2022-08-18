Новый прогноз синоптиков: когда отступит жара

В четверг по-прежнему будет очень тепло. Зона высокого давления не спешит уходить из Литвы. Погода будет малооблачной.

Вероятность осадков невелика. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов тепла. Особенно жарко будет на севере страны.

В ночь на пятницу перемен не ожидается. По-прежнему будет сухо и тепло. Ночью будет 16-21 градус.

В пятницу днем также ожидается жара. Погода будет солнечной, вероятность дождя невелика. Воздух раскалится до 28-33 градусов тепла.

Ближе к выходным ожидаются перемены.

В субботу местами, наибольшая вероятность - на западе, пройдут дожди с грозами. Однако температура останется высокой, ночью - 16-20, а днем 26-31 градус тепла.

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