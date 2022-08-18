Жительница Утены почувствовала себя в своем дворе как в лесу

Далеко не каждый день жители могут встретить дикое животное, да еще и у себя во дворе. А вот Рената из Утены наблюдала за охотой волков прямо у себя во дворе: женщина ночью вышла во двор и увидела волков, преследовавших зайца. Женщина прогнала хищников. Рената успела снять на видео и самих хищников.

Рената Кривицкайте–Юпатовене сняла на видео волков. Видео сделано на под Утеной, в 2-3 км от города. По словам женщины, местные жители встречают волков у самого города.

"Не я первая их увидела, но мне удалось сделать видео", – заметила женщина.

Местные жители сказали, что волки вокруг утенской объездной дороги появляются нередко, "приходят за мясом".

"Был час ночи. Я вышла на улицу, а там волк преследует зайца. Поскольку вокруг здания есть забор, мне удалось их снять на видео и отпугнуть", – рассказала Кривицкайте–Юпатовене.

"Я и подумать не могла, что увижу волка живьем. А тут были сразу два", – удивлялась женщина.

Она рассказала, что осенью волки порезали овец, у живущего неподалеку мужчины волки зарезали овец.

"А от его дома до города 6 минут пешком", – сказала Кривицкайте–Юпатовене.

"Думаю, надо предупредить жителей пригородов. Осенью волки активно учат своих волчат охотиться", – продолжила она.

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