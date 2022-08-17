В среду вечером на ул. Гележинё Вилко образовался огромный затор

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Столичные водители сообщают, что в среду ближе к вечеру на ул. Гележинё Вилко со стороны кругового перекрестка проспекта Саванорю образовался огромный затор. Всех, кто едет с работы домой предупреждают - выбирайте другой путь.