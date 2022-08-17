Водители сообщают, что затор огромный, машины стоят, практически не двигаясь до перекрестка Гележинё Вилко с улицей Укмергес.
Представители муниципальной компании JUDU ("Услуги сообщения") информировали, что сообщалось о том, что на этой улице сломался автомобиль и остановил движение, его уже увезли, но начался вечерний час пик, и движение остановилось, ситуация сложная.
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