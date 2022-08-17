Жару регистрируют, если на больше чем трети территории страны три и больше дней подряд температура достигает 30 и больше градусов.
По данным Литовской гидрометеорологической службы, некоторые станции показывают такую температуру 4-5 дней.
В среду на большей части страны температура поднимется до 30–32 градусов.
18–20 августа воздух прогреется до 30–33 градусов.
21 августа жара должна отступить.
До этого жару в Литве фиксировали в конце июня.
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