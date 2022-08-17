Соцдем предлагает способ, который поможет избежать рекордных цен на электроэнергию

После того как на рынке электроэнергии цена на электричество снова достигла невиданных высот, член фракции социал-демократов Лукас Савицкас обратился к премьер-министру Ингриде Шимоните и в Еврокомиссию. Появились публичные заявления о том, что некоторые страны ЕС, чтобы защитить свои внутренние рынки, делают вещи, которые могут противоречить целям ЕС по созданию конкурентоспособного, гибкого и недискриминационного рынка электроэнергии.

Во вторник рынок Nord Pool отклонил предложенную Литвой электроэнергию резервного генератора в Электренай, в результате цена на электричество достигла 823 евро за МВт/ч. Это исторический максимум, однако эксперты говорят, что с приближением зимы такие ситуации будут повторяться чаще, а пиковые цены могут превысить вчерашний рекорд.

"Одним из средств защиты внутреннего рынка может быть регулирование минимальных и максимальных цен на продаваемое электричество. Скажем, Максимальная цена могла бы быть 150 евро за МВт/ч. Возможные потери производителям можно возвращать за счет установленных на длительное время минимальных цен, это гарантирует возвращение потерь, когда завершится нынешний хаос в секторе энергетики и стабилизируется цена, она не упадет ниже установленного минимума. Надо консультироваться с экспертами по вопросам единого рынка, однако сегодня ситуация такова, что либо ЕК должна начать менять правила и обеспечить энергетическую безопасность стран Балтии, либо мы должны сами защищать внутренний рынок и обеспечить его", – сказал Савицкас.

В последнее время оптовые цены на электричество в Литве и других странах Балтии намного выше, чем в других странах ЕС.

"Это ненормально, когда каждую неделю складывается, как говорит министр "парадоксальная ситуация". Мы понимаем, в эпицентре каких геополитических событий мы находимся, но происходящее с ценами на электричество беспокоит и вызывает вопрос, действуют ли нынешние правила регулирования вообще.

Поэтому я обращаюсь как к премьер-министру, так и в ЕК – если подтвердится, что механизмы регулирования рынка в масштабах ЕС недостаточны, то ЕК должна инициировать процессы создания законов, которые помогут отрегулировать рынок. Мы должны думать о защите национальных интересов.

У нас одни из самых высоких цен на рынке Nord Pool, чтобы добиться стабильности на рынке, я предлагаю вместо налога на сверхприбыль применять налог на "доходы, принесенные ветром" (windfall tax).

Когда речь идет о необходимости компенсировать жителям часть цены на электричество, повышении этой компенсации и ее расширении, то за счет этого дополнительного налога можно амортизировать рост цен на электричество. Такой налог недавно ввела Великобритания", – сказал депутат Савицкас.

Неимоверно высокая цена на электричество - не первый скандал, потрясший рынок электроэнергии в Литве. Несколько недель назад один из независимых поставщиков - Perlas energija - в одностороннем порядке заявил об упразднении планов с фиксированными ценами на электроэнергию и переводе всех клиентов на оплату за электричество по рыночной цене.

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